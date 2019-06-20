Олжас Бектенов освобожден от должности зампреда АДГСПК РК

Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

Олжас Бектенов освобожден от должности заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Распоряжением Главы государства Бектенов Олжас Абаевич освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, - говорится в распоряжении.

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