Олжас Бектенов освобожден от должности зампреда АДГСПК РК
Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.
Фото : Kapital.kz20 июня 2019, 18:41
Олжас Бектенов освобожден от должности заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Распоряжением Главы государства Бектенов Олжас Абаевич освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, - говорится в распоряжении.
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