О моей болезни знали немногие - Бахыт Сыздыкова рассказала, как боролась с раком

Врачи давали ей всего два месяца.

Общественный деятель Бахыт Сыздыкова на своей страничке в Facebook рассказала, как боролась со страшным недугом, сообщает Zakon.kz.

Женщина вспоминает, что страшный диагноз ей поставили в Москве в 2005 году.

- Врач сказала: "Вам осталось жить максимум два месяца." Вначале, конечно, у меня был шок. Потом настало четкое осознание, что это не про меня. У меня в голове была четкая установка, что я и рак - это не совместимо, - вспоминает Бахыт.

Она рассказывает, что о ее болезни знали немногие.

- Только Сара Алпысовна, шеф ее протокола Жаннара Бекболат, моя сестра Роза, моя помощница Олеся и пару близких врачей.

Остальным, включая мужа и родителей, она ничего не сказала, боясь расстраивать.

- Я держалась изо-всех сил во время рабочего дня, а в обед валялась с адскими болями на диване в своем рабочем кабинете, с этими нереальными болями летала в командировки, задорно выступала на сьездах и форумах, создавала систему защиты прав детей, писала законы, продвигала КВН в высшей лиге, занималась многочисленными партийными поручениями, успевала быть прекрасной женой, построила дом, накрывала шикарные дастарханы для друзей, а в свободное время, "вытаскивала себя за волосы" из плена рака.

По этой же причине, когда появились первые серьезные подозрения и надо было обследоваться, Бахыт Сыздыкова выбрала Москву.

Ей удалось справится с болезнью и спустя годы, она решила рассказать об этом.

- Сейчас столько много людей с этим диагнозом, к сожалению, рак "молодеет", и мне очень хочется, чтобы моя история подарила надежду на исцеление!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!