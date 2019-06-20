Управляющую питомником компанию определят путем открытого конкурса в столице

Строительство нового питомника, начатое в 2018 году Управлением регенерации городской среды, планируется завершить в июле текущего года.

Компания, которая будет обеспечивать работу нового питомника для бродячих кошек и собак будет определена посредством открытого конкурса, где могут участвовать все заинтересованные волонтерские и иные организации, сообщает Zakon.kz.

Строительство нового питомника, начатое в 2018 году Управлением регенерации городской среды, планируется завершить в июле текущего года. После введения в эксплуатацию объект передадут на баланс Управления активов и государственных закупок города Нур-Султан, после чего и будет объявлен конкурс на реализацию проекта передачи приюта посредством заключения договора государственно-частного партнерства. В этой связи в акимате сообщили, что информация о том, что новый приют будет передан ТОО "Астана-ветсервис" не соответствует действительности.

Следует отметить, с начала года в Центр оперативного реагирования и мониторинга "iKomek" на отлов собак и кошек от жителей города поступило более двух тыс. обращений. Также, в целях обеспечения ветеринарной безопасности проводятся ветеринарно-профилактические мероприятия против бешенства и инвазивных болезней.

С начала 2019 года за антирабической помощью обратились 230 пострадавших от укуса, оцарапания и ослюнения.

В 2018 году за антирабической помощью обратилось 2117 пострадавших, против 2027 в 2017 году.

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