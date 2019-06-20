Расследованием гибели рабочего в Алматы занимается специальная комиссия

Материалы о результатах расследования будут направлены в органы полиции для возбуждения уголовного дела.

Расследованием несчастного случая со смертельным исходом на строительном объекте по ул. Брусиловского занимается комиссия из числа представителей акимата города Алматы, уполномоченных органов, коллектива и строительных компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на отдел контроля безопасного труда управления социального благосостояния города Алматы.

В результате обрыва троса башенного крана на временно привлеченного Мерекеева А.У., который проводил работы по нарезке и покраске металлических деталей на земле, упал груз весом около двух тонн. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Материалы о результатах расследования будут направлены в органы полиции для возбуждения уголовного дела.

18 июня в Алматы мужчина погиб на стройке.

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