Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира

Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу спортсменки из Казахстана.

Первая ракетка мира, японка Наоми Осака, уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 43-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 2/6, 3/6 во втором круге турнира в Бирмингеме, сообщает Sports.kz.



Встреча длилась 1 час 8 минут. За это время 21-летняя Осака выполнила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 24-летняя Путинцева трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала шесть брейк-пойнтов. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу спортсменки из Казахстана.



В четвертьфинале соревнований Nature Valley Classic Путинцева сыграет с немкой Юлией Гергес или россиянкой Евгенией Родиной.

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