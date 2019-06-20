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Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира

Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу спортсменки из Казахстана.

Фото : elarna.net20 июня 2019, 21:03

Первая ракетка мира, японка Наоми Осака, уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 43-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 2/6, 3/6 во втором круге турнира в Бирмингеме, сообщает Sports.kz.

Встреча длилась 1 час 8 минут. За это время 21-летняя Осака выполнила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 24-летняя Путинцева трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала шесть брейк-пойнтов. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу спортсменки из Казахстана.

В четвертьфинале соревнований Nature Valley Classic Путинцева сыграет с немкой Юлией Гергес или россиянкой Евгенией Родиной.


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