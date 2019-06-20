Инаугурационная речь Токаева показывает, что народ услышан – Даурен Абаев

Речь нового Президента нашей страны стала сплавом преемственности курса Елбасы и нацеленности на изменения, - Абаев.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев объяснил перестановки в правительстве и посыл инаугурационной речи Президента РК, сообщает Zakon.kz.

- Новый Президент совершил ряд кадровых назначений. Но все они сбалансированы. Это был скорее такой управленческий ход, чтобы сориентировать исполнительную власть на решение задач, которые озвучил Касым-Жомарт Кемелевич в своей инаугурационной речи, - сказал Даурен Абаев во время своего выступления в программе "Открытый диалог" на канале "Хабар".

Министр подчеркнул, что инаугурационная речь Президента не просто торжественное слово.

- Это прежде всего политическая декларация. Особенно она имеет высокое значение, когда избран новый Президент. Формально она может и адресуется участникам церемонии, но на самом деле речь обращена ко всему народу, дипломатическому корпусу и в какой-то мере к мировому сообществу. Речь нового Президента нашей страны стала сплавом преемственности курса Елбасы и нацеленности на изменения. Каждый пункт, каждая задача были выделены на основе реальных проблем, чаяний и запросов простых людей. Инаугурационная речь стала своеобразным месседжем Токаева: народ услышан, пришло время действовать, – резюмировал Абаев.

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