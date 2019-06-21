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В обувных отделах Петропавловска орудовала карманница

42-летняя жительница города Экибастуза подозревается в краже кошельков.

Фото : tulapressa.ru21 июня 2019, 01:07

Оперативники Северо-Казахстанской области задержали карманницу-"гастролершу" из Павлодарской области, передает МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента полиции, 42-летняя жительница города Экибастуза Павлодарской области подозревается в краже кошельков с деньгами. Момент кражи камеры видеонаблюдения зафиксировали в обувном отделе одного из торговых домов. Предприимчивая посетительница, заметив открытую сумку у одной из покупательниц, быстро умыкнула у нее кошелек. Обнаружила пропажу горожанка на кассе. Аналогичные кражи зарегистрировали в обувных точках двух других торговых домов.

- В ходе оперативных мероприятий установили данные подозреваемой. Как выяснилось, она разыскивается полицейскими соседних областей тоже за карманные кражи. Женщину задержали в Рабочем поселке, где она гостила у родственницы. Похищенные денежные средства задержанная вернула, - рассказали в пресс-службе.

Проводится расследование.


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