В Тбилиси протестующие ворвались в парламент

Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.

В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими пытаются прорваться в здание парламента, сообщил сообщает РИА Новости.

По данным грузинского "Первого канала", участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки.

Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

Российские делегаты уже покинули Тбилиси. Вторая волна акции началась в четверг вечером, число участников достигло около тысячи человек, митингующие перекрыли проспект Руставели. На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника. Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, которых считают ответственными за произошедший инцидент.

После этого Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента "трагедией" и "штурмом государственных институтов".

- Как бы сегодня не завершилась эта трагедия, каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны, - заявил Гахария журналистам, отметив, что считает неприемлемым насилие против полицейских.

Глава МВД добавил, что готов покинуть пост, если потребуется.

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