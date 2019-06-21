Восемь лет колонии получил эвакуированный из Сирии житель ЗКО

Родные намерены оспаривать решение суда первой инстанции.

К восьми годам приговорил суд Уральска освобождённого из плена 19-летнего жителя Уральска. Подсудимого вывезли в Сирию родители, когда он был еще ребенком, а вернуться на родину он смог лишь после того, как его освободили из плена сотрудники Красного Креста. Об этом пишет "Уральская Неделя", передает Zakon.kz.

Сегодня, 20 июня, в уральском городском суде был вынесен приговор 19-летнему Абаю Хамзулинову, который в январе этого года был освобождён из плена в Сирии. Сразу по прибытии на родину парня поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело по статье "Участие в террористической организации". По версии следствия, Абай Хамзулинов принимал участие в операциях группировки ИГИЛ.

- Суд признал Абая Хамзулинова виновным по статье 257 части 2 "Участие в террористических организациях" и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, - огласила приговор судья Найля Джунусова.

Это минимальное наказание по данной статье, уточнила судья Джунусова. Такое наказание для 19-летнего парня просил и прокурор во время прений.

- Мы не согласны с решением суда, ведь Абай ни в чём не виноват. Он никогда не участвовал в военных действиях и не организовывал теракты. Всё, что было у следствия в доказательной базе, – это то, что Абай был в Сирии в военном лагере, куда его заставили пойти, - рассказала сестра осужденного Сауле Курьян после суда.

По словам родных, родители Абая Хамзулинова увезли его в Турцию, когда мальчику было 15 лет. Причиной поездки в Сирию стали религиозные взгляды отца семейства. Кроме Абая, в семье есть и младшая сестра. Мама Абая вместе с его сестренкой оставались в Турции, а отец забрал сына и пересек границу с Сирией. Через год, когда ему исполнилось 16 лет, мальчика забрали в военный подготовительный лагерь для детей на территории Сирии. Это обязательное условие для всех подростков, говорят родственники Абая. Через год подросток бежал оттуда и попал в плен к курдам.

- Из плена Абай писал письма правительству Казахстана, в Красный Крест, чтобы его освободили. Он хотел вернуться в Казахстан, к родным. И хотя у него была возможность уехать в Европу или Америку, он выбрал родину. Братишка даже подумать не мог, что пережив такие потрясения и вернувшись, наконец, на родину в 18 лет, тут его посадят, - еле сдерживая слёзы, рассказала нам Сауле Курьян.

Родные пытались убедить суд, что 19-летний юноша (Абаю исполнилось 19 в мае, когда он сидел в ИВС) ни в чём не виноват, и просили суд переквалифицировать статью на 260-ю – "Прохождение террористической или экстремистской подготовки".

- Мы признаём, что он проходил подготовку, но участия в терактах Абай не принимал. Теперь его осудили на восемь лет. Хотя с ним из Сирии приехали мужчины, которых осудили по трём статьям на тот же срок. Суд не захотел нас услышать, - говорит Сауле Курьян.

Сейчас родные намерены оспаривать решение суда первой инстанции и подавать апелляционную жалобу в областную коллегию.

В настоящее время все члены семьи Абая находятся в Казахстане. Его отец находится под стражей и привлекается к уголовной ответственности по обвинению в терроризме и экстремизме.

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