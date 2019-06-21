Полицейский подал в суд на коллег, выстреливших в него

По его мнению, если бы он не был чернокожим, его делу уделили бы больше внимания.

В американском городе Сент-Луис (штат Миссури) полицейский подает в суд на своих коллег за то, что те его намеренно подстрелили, передает Life.

Как рассказал Грин, в течение двух лет он не мог подать иск из-за отсутствия поддержки со стороны департамента полиции. По его мнению, в основе бездействия правоохранителей лежит расовая дискриминация. Стрелявший офицер полиции Кристофер Таннер принадлежит к европеоидной расе, а Грин - афроамериканец.

- Я бы не получил выстрел, - считает Грин.

По данным издания St. Louis Post-Dispatch, 21 июня 2017 года офицер Милтон Грин находился рядом со своим домом, когда его подстрелили сотрудники полиции, которые преследовали виновников аварии на соседнем перекрестке. Грин чинил автомобиль соседа, когда рядом с ним оказался один из подозреваемых.

Беглец собирался выстрелить в Грина и его соседа, однако полицейский направил на него пистолет с криком "Полиция! Брось пистолет!".

В иске отмечается, что нападавший скрылся, а Грина приняли за преступника. Он пытался объяснить другим сотрудникам полиции, что является их коллегой, однако Таннер произвел выстрел и сделал офицера инвалидом.

Как считает Грин, в полиции не уделили должного внимания этому делу из-за расовой дискриминации.

- Если бы я был белым, я считаю, что обо мне бы позаботились, - отметил он.

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