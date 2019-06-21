Головкин и "Канело" начали переговоры о третьем бое

Следующий бой Альвареса планируется на 14 сентября - в уик-энд Дня независимости Мексики.

Команды казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) и чемпиона мира в среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО) начали переговоры о третьем бое, но столкнулись с разногласиями, передает Vesti.kz.

Ключевое преткновение в переговорах - выбор места проведения третьего боя. Обе стороны рассматривают США, но Головкин настаивает на Нью-Йорке или штате Техас, а Альварес твердо намерен завершить трилогию в Лас-Вегасе. Претензии к Вегасу у казахстанца связаны с судейством - за два боя он выиграл лишь на одной из шести карточек.

Промоутерская компания Golden Boy до конца пятницы, 21 июня, по американскому времени готова к диалогу по поводу трилогии с Головкиным, но в случае неудачи намерена переключиться на других кандидатов. Источники Мэнникса сообщают, что стороны не договорятся.

У Головкина и Альвареса есть финансовая мотивация для третьего боя, который считается одним из самых ожидаемых в боксе. Оба боксера имеют крупные контракты с DAZN, а стриминговый сервис хочет сделать этот бой в этом году, так как он заметно увеличит число подписчиков.

В июне Головкин вернулся на ринг и провел первый бой из шести по контракту с DAZN. Казахстанец на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке нокаутировал канадца Стива Роллса (19-1, 10 КО), после чего бросил вызов Альваресу - мексиканец отреагировал на это, а его промоутер Оскар Де Ла Хойя поставил условие для трилогии.

Следующий бой Альвареса планируется на 14 сентября - в уик-энд Дня независимости Мексики. У Golden Boy пока нет фаворитов и четких планов насчет соперника.

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса в сентябре 2018 года завершился скандальной ничьей, а через 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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