Назван "простейший" способ утечки личных данных

Главным каналом утечек признаны выгрузки из корпоративных информационных систем на внешние носители.

Специалисты выявили новый "простейший" способ утечки пользовательских данных, который практически не использовался в 2018 году, передает Lenta.ru.

Отмечается, что злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в даркнет. Они прибегают к этому способу кражи личных данных, так как защитные системы фиксируют скачивания баз на флешку или в облако, однако не могут распознать фотографирование экрана.

Эксперты утверждают, что полноценные защитные DLP-системы могут считывать картинку с фронтальной камеры компьютера и анализировать, когда фотографируется экран. Однако многие компании приобретают более дешевые и простые аналоги без этой функции.

В 10% от всех случаев слива информации в даркнет данные опубликованы в виде фотографий экрана компьютера. Главным каналом утечек (80%) признаны выгрузки из корпоративных информационных систем на внешние носители. Основные источники слива информации - банки, микрофинансовые организации и сотовые операторы.

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