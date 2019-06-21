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Руководители МПС Атырау осуждены за взятки

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Фото : Хабар 2421 июня 2019, 10:59

Антикоррупционной службой Атырауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя начальника и начальника отделения МПС Управления полиции Атырау подполковника полиции Джумашева Д. и старшего лейтенанта полиции Балтаева Р., соответственно, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

- Указанные лица, злоупотребляя должностными полномочиями, вымогали взятки от подчиненных за общее покровительство, а также принуждали отдавать им 50 % премиальных начислений. 19 июня приговором суда № 2 Атырау Джумашев и Балтаев осуждены к различным штрафам, - говорится в сообщении.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Они также лишены специальных званий.


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