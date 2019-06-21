Калейдоскоп мероприятий Большого зала "Астана Опера"

29 июня в слушателям будет представлена комическая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

По следам блестящей премьеры балета А. Адана "Жизель", в первом месяце лета в театре "Астана Опера" вниманию жителей и гостей столицы будут предложены разнообразные зрелищные спектакли и концерты. Афишу Большого зала украсят шедевры выдающихся казахстанских композиторов и мировых классиков, передает пресс-служба театра.



22 июня в 18.00 на сцене театра будет показана знаменитая национальная опера "Абай" А. Жубанова и Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова.

Симфонический оркестр и хор "Астана Опера" выступят под управлением дирижера-постановщика – главного дирижера театра, Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева. Режиссер-постановщик – Джанкарло дель Монако. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, ассистент дирижера-постановщика – Руслан Баймурзин, ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов.

Главные партии в спектакле представят ведущие солисты "Астана Опера", Заслуженные деятели Казахстана: Абай – Жанат Шыбыкбаев, Ажар – Салтанат Ахметова, Айдар – Нурлан Бекмухамбетов. Роль Сырттана исполнит ведущий солист театра, Народный артист Армении Барсег Туманян, Жиренше – Талгат Галеев (дебют), Евгений Чайников, Азим – Беимбет Танарыков, Карлыгаш – Татьяна Вицинская, Кокбай – Ержан Саипов, Нарымбет – Рамзат Балакишиев, Мес – Шынгыс Расылхан.

26 июня в 19.00 состоится грандиозный Гала-балет. В обширную программу из двух отделений художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Народная артистка России Алтынай Асылмуратова включила па-де-де и сцены из классических балетов в хореографии М. Петипа, в том числе па-де-де из балетов "Жизель" (хореография Ж. Коралли, Ж. Перро) и "Корсар" А. Адана, Цыганский танец (ред. Е. Шерстневой) и Гран-па из балета "Дон Кихот", Индусский танец из балета "Баядерка" Л. Минкуса, па-де-де из балета "Арлекинада" Р. Дриго.

Публике также предложат дуэты из балетов выдающихся хореографов XX века: Р. Пети – "Кармен" на музыку Ж. Бизе и "Собор Парижской Богоматери" на музыку М. Жарра, а также "Шехеразада" М. Фокина на музыку Н. Римского-Корсакова (реконструкция А. Лиепы). Будут исполнены образцы творчества современных отечественных и зарубежных хореографов и композиторов, такие как Дуэт из балета "Sounds of Time" А. Раимкуловой, "Потерянный рай" Дж. Уильямса в хореографии К. Зверевой, "Тамыр" К. Шильдебаева в хореографии А. Садыковой.

На сцену Большого зала театра выйдут ведущие солисты "Астана Опера" – Заслуженные деятели Казахстана Бахтияр Адамжан, Айгерим Бекетаева, Анель Рустемова, Гаухар Усина, Рустем Сейтбеков; Еркин Рахматуллаев, Олжас Тарланов, солисты Серик Накыспеков, Анастасия Заклинская, Далер Запаров, артисты балета Жанибек Иманкулов, Шугыла Адепхан, Наталья Кондя, Назира Заетова, Бостан Кожабеков, Данияр Жуматаев, Галымжан Нурмухамет, Султанбек Гумар и др. Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра "Астана Опера", дирижер – Арман Уразгалиев.

29 июня в 18.00 слушателям будет представлена всем известная комическая опера Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Дирижер-постановщик спектакля – Заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев, дирижер – Руслан Баймурзин. Режиссер-постановщик – Альфонсо Антониоцци, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов.

Партию Фигаро представит ведущий солист театра Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Сундет Байгожин, Альмавива – Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Розина – Кавалер ордена "Курмет" Айзада Капонова, Бартоло – Евгений Шагаров, Базилио – Народный артист Армении Барсег Туманян, Берта – Татьяна Вицинская, Фиорелло – Ержан Саипов, Офицер – Шынгыс Расылхан.

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