Абаев: Школьники не должны идти на экзамен как на эшафот

Родители сами часто нагнетают обстановку.

20 июня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал старт главного экзамена, передает Zakon.kz.

По его мнению, детей дополнительно нужно готовить психологически.

- Министерство образования неоднократно объясняло, отчитывалось по поводу проведения ЕНТ. Я думаю, что призывы радикально смягчить условия сдачи экзаменов - это неправильный тренд. Он лишает нас возможности объективно оценивать уровень подготовки школьников. Другое дело, что детей нужно готовить к ЕНТ не только по предметам, но и, наверное, психологически. Вы знаете, они не должны идти на экзамен как на эшафот. Родители сами часто нагнетают обстановку, что ребенок потом теряется на тестировании. А ведь ему в жизни придется сталкиваться с более серьезными ситуациями. Родители не смогут постоянно ограждать их от трудностей, - отметил он.

Кроме того, Абаев рассказал об изменениях, которые произошли за эти годы.

- Система ЕНТ притерпела колоссальные изменения, направленные на снижение нагрузки и предоставлении дополнительных возможностей при неудачной сдаче самого экзамена. Все делается на системе анализа. Приведу один пример. Сегодня экзамен можно сдать не один раз, как это было раньше, а четыре раза: в январе, марте, июне и августе. Принять участие в сдаче экзамена можно все четыре раза. Я думаю, что это хорошие условия, - заключил министр информации и коммуникаций.

В 2019 году ЕНТ сдают свыше 100 тысяч выпускников, у которых есть шанс получить государственные образовательные гранты.

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