Достижения Казахстана неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева - директор КИСИ

Лидеры особо проявляются именно на переломных этапах в жизни общества.

Достижения современного независимого Казахстана неразрывно связаны с именем Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Такое мнение высказала директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Достижения современного независимого Казахстана неразрывно связаны с именем Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мы, казахстанцы, да и весь мир наблюдали уникальную траекторию политического роста и трансформацию лидерских позиций Н.А. Назарбаева в институт Лидера нации, - заявила Зарема Шаукенова в комментарии агентству.

Как Лидер нации, Первый Президент выступает в качестве ключевого фактора адаптации казахстанского общества - как в политическом, так и в экономическом смыслах.

- Лидер нации - не просто лидер-профессионал, лидер-функционер или наемный менеджер. На Лидера нации в условиях проведения системной модернизации общества возложена сложнейшая политико-идеологическая миссия - способствовать переходу массового сознания из патерналистических настроений к самостоятельному, самодостаточному, осмысленному состоянию "квалифицированной гражданственности". Идеологический стержень, нерв политического лидерства Н.А. Назарбаева - качественный рост национального самосознания, возвышение духа нации, - подчеркнула директор КИСИ.

Лидеры особо проявляются именно на переломных этапах в жизни общества, отметила она.

- Летом 1989 года в СССР поднялась волна многотысячного забастовочного движения, докатившаяся до Карагандинского угольного бассейна. 19 июня 1989 года. Забастовка шахтёров в Караганде. На площади многотысячный митинг. Эмоции через край, атмосфера накалена до предела. К шахтерам выходит человек, который уверенно, спокойно и уважительно говорит: "Я Назарбаев. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Как вы знаете, я на этой должности работаю всего 20 дней". Это были самые первые нелегкие 20 дней руководителя советской республики. А впереди его ждали еще более сложные больше десяти с половиной тысяч дней, но уже - в должности Президента суверенного государства. По словам известного социолога А.Дж. Тойнби "в любом обществе может родиться сильная личность, способная стать во главе активного меньшинства и вывести общество из стагнации". На основе своего видения будущего и пути к нему политические лидеры создают стратегии и парадигмы цивилизационного развития, способные воодушевить нацию и мобилизовать общественное сознание на их реализацию, - сказала Зарема Шаукенова.

Независимость открыла для казахстанцев уникальную историческую возможность - участвовать в построении современной и, самое главное, успешной страны.

- Казахстан не просто выстоял. Он состоялся как государство. Стержень казахстанской государственности, позволивший Казахстану осуществить трудные политические, экономические и социальные преобразования, - это сильный Лидер. Первый Президент - Елбасы Н.А. Назарбаев пример политического лидера, который сочетает инновации с традициями, авторитетом, житейской мудростью и здоровым прагматизмом. Помимо природной одаренности и личностных качеств, у Первого Президента Казахстана произошло накопление мощного социально-политического и лидерского капитала, - заявила она.

Российский экономист А. Спицын очень точно отметил, "осмысливая его жизненный путь, начинаешь лучше понимать тот набор обязательных условий, без которых нельзя стать тем, кем стал сегодня Н.А. Назарбаев - признанным и авторитетнейшим лидером.

- Этих обязательных условий, по меньшей мере, два. Во-первых, должно быть взращено некое особое человеческое чувство, дающее возможность предельно точно и органически ощущать потребности страны, народа. Второе условие - наличие дара опережать в своих ощущениях ход времени, особого умения предвидеть тенденции, благодаря чему общество и политические институты своевременно делают правильный выбор", - обратила внимание директор КИСИ.

Первый Президент - Елбасы Н.А. Назарбаев вывел Казахстан из кризиса после распада супердержавы, построил новое успешное независимое государство, вошедшее в число 50-ти конкурентноспособных стран мира, стал признанным лидером мирового масштаба, - заключила Зарема Шаукенова.

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