Чиновник с супругой в СКО присвоили 83 млн тенге

Расследование продолжается.

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области выявлен факт хищения бюджетных средств заместителем руководителя Управления финансов области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.



По информации ведомства, он подозревается в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору со своей супругой через аффилированное предприятие обманным путем похитил бюджетные средства в сумме 83 млн тенге, путем подписания фиктивных договоров на изготовление землеустроительных проектов по отводу земельного участка. 70 млн тенге были обналичены, часть из них конвертированы в доллары и потрачены на приобретение дорогостоящего внедорожника, - говорится в сообщении.

19 июня при обналичивании очередного транша бюджетных средств в сумме 19,5 млн тенге с поличным задержана супруга вышеуказанного чиновника "Д".

- Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Процессуальное задержание в отношении его супруги не применялось, в связи с полным признанием вины и наличием двух малолетних детей. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом, - говорится в сообщении.

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