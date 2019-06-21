В Акмолинской области обсудили задачи предвыборной программы Токаева

В регионе одной из задач, обозначенных Президентом страны, является решение жилищных вопросов.

21 июня в Акмолинской области состоялся актив под председательством руководителя региона Ермека Маржикпаева с участием широкой общественности, сообщает управление внутренней политики.

Участники мероприятия обсудили задачи, вытекающие из предвыборной программы и выступления Президента Республики Казахстан Касым-ЖомартаТокаева на официальной церемонии вступления в должность избранного Президента Республики Казахстан.

Открывая работу актива, аким области подчеркнул, что курс Президента страны, прозвучавший на инаугурации, нацелен на технологическую модернизацию, улучшение и расширение бизнес-среды, улучшение качества человеческого капитала и борьбу с коррупцией.

Как сообщил аким области, в регионе одной из задач, обозначенных Президентом страны, является решение жилищных вопросов.

В Акмолинской области по Программе "Нұрлы Жер" строятся 20 арендных и 12 кредитных домов для очередников, участников жилсбережений, многодетных семей и социально-уязвимых категорий населения (дети-сироты, инвалиды и др.).

- Социально-уязвимым категориям населения из фонда арендного жилья нами планируется выдать 350 квартир, многодетным семьям - 176, из которых 20 семей уже получили ключи от квартир. Кроме того, предпринимателями области будет оказана помощь в приобретении жилья 41 малообеспеченной и многодетной семье, из них 31 семья уже обеспечена жильем, - отметил руководитель региона.

С учетом социальной ориентированности выступления Президента страны большой пласт работы предстоит в развитии человеческого капитала – сфер занятости, образования и здравоохранения.

Выступившие председатель местного сообщества с.Косшы Целиноградского района А.Туребаев, директор областного филиала АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Н.Стукаленко, председатель областного суда Д.Амиров, индивидуальный предприниматель С.Шмаков, руководитель проектного офиса "Ақмола - адалдық алаңы" С.Тайтенова также на активе отметили важные аспекты предвыборной программы и выступления Президента Республики Казахстан К.К.Токаева на официальной церемонии вступления в должность избранного Президента Республики Казахстан.

Они подчеркнули, что предложенные избранным Президентом десять направлений очень своевременны и актуальны для развития нашего государства. На это будут направлены действия как государственных, так и частных структур по улучшению уровня жизни и обеспечению благополучия казахстанцев.

По итогам мероприятия акимом области были даны соответствующие поручения ответственным лицам по реализации поставленных задач

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