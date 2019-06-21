Курс валют на выходные

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 377,18 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 25 членов KASE, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 377,78 тенге за доллар США при объеме торгов 166 880 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге составил 426,20 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 6,0003 тенге за рубль при объеме торгов 17 500 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,18 тенге за доллар (-3,38 тенге), суммарный объем торгов – 324 940 тыс. USD (+203 370 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9978 тенге за рубль (+0,0121 тенге), суммарный объем торгов – 22 500 тыс. рублей (-500 тыс. рублей).

В обменниках доллар продается по 380,7 тенге, рубль - по 6,04, евро - по 430,5 тенге.

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