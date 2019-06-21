От слов к делу: что означает для Казахстана новый Указ Токаева

По мнению эксперта, казахстанцев ждет коренная реформация общественно-политических процессов в стране.

20 июня 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ, направленный на обеспечение своевременного исполнения всех задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, изложенных в предвыборной платформе Президента, с закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов. Своим мнением о том, как это отразиться на общественно-политической системе страны, и какую практическую пользу принесет каждому казахстанцу, с журналистом Zakon.kz поделился политолог Ерлан Саиров.

Как отметил эксперт, издание данного Указа является еще одним шагом в сторону полноценного диалога с гражданами и обществом. Еще во время своей предвыборной компании, Касым-Жомарт Токаев сделал несколько заявлений, а также обозначил такой месседж в сторону общества, что политическая система Республики Казахстан будет изменена. То есть, пройдет инвентаризация всех общественно-политических процессов в РК.

- На мой взгляд, на сегодняшний день есть два аспекта повестки дня. Первый аспект – это создание системы справедливого распределения общественных благ. А второй – это легализация политической системы РК. И после избрания Президентом страны, Токаев уже делает конкретные шаги в сторону легализации политической системы страны. Мы знаем, что он заявил о том, что будет изменен закон о митингах в сторону их легализации. Сейчас речь идет о повышении социальной ответственности государства перед гражданами. Все это говорит о том, что нас ждет коренная реформация общественно-политических процессов в стране, а также трансформация социальной сферы в сторону справедливого распределения благ и создание равных условий для граждан в получении доступа к различным материальным и нематериальным благам от государства. И если эти аспекты будут реализованы, то можно говорить о том, что у нас будет создан прецедент социально-демократического общества. На мой взгляд, сейчас все идет к тому, что мы идем к новому обществу. К обществу с развитой социальной структурой в нашей стране, – считает Ерлан Саиров.

20 июня 2019 Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об утверждении Плана действий по реализации его предвыборной платформы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции "Бірге".

В План действий включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчетности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений со стороны монополистов, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий.

Подготовил Владимир Демидов

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