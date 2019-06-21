Может ли инвалид стать успешным? Выпускникам колледжа "Прогресс" вручили сертификаты

В Илийском районе Алматинской области проживает более 4 500 инвалидов.

21 июня в районном центре Илийского района поселка Отеген батыр близ Алматы прошла торжественная церемония вручения сертификатов выпускникам политехнического колледжа "Прогресс". Выпускники особенные – это люди с ограниченными возможностями, которых обучали по специальностям, востребованным на рынке труда, а некоторые были предложены самими студентами – к примеру профессии видео-оператора и грибовода, передает Zakon.kz.

- Хочу поблагодарить всех, кто сопровождал нас на этом нелёгком пути, — наших кураторов, преподавателей, кто был готов всегда поддержать советом, не жалея сил и времени. Благодаря учебе здесь я освоила новую творческую профессию, которая позволит мне реализовать мои идеи и даст возможность достойно обеспечивать себя, — сказала выпускница колледжа, мастер по пошиву швейных изделий Елена Мигерова.

В Илийском районе Алматинской области проживает более 4 500 инвалидов. Сегодня инвалиды практически не обеспечены работой, их единственным доходом является государственное социальное обеспечение.

Обучение студентов с особыми потребностями проводится в политехническом колледже "Прогресс" уже на протяжении девяти лет. За эти годы более 270 человек получили сертификаты по специальностям: портной, парикмахер, грибовод, пекарь, специалист по маникюру, специалист по ремонту обуви, массажист, с 2016 года проводится обучение компьютерной грамотности.

Также студенты учатся основам предпринимательства, получают необходимые навыки для организации собственного бизнеса, либо успешного трудоустройства, а самое главное – получают возможность социальной адаптации.

- Я сердечно поздравляю всех выпускников с долгожданным событием — получением сертификата и желаю уверенными шагами продолжить свой путь. Двери колледжа всегда открыты для наших студентов и мы с радостью помогаем как в трудоустройстве, так и с открытием собственного дела. Особую благодарность хотим выразить компании "Филип Моррис Казахстан", которая на протяжении многих лет оказывает финансовую поддержку. Я надеюсь, что совместно с ФМК мы дальше продолжим реализацию социального проекта, который делает жизни особенных людей в сельской местности лучше, - отметила директор колледжа "Прогресс" Жанна Тельпекбаева.

На сегодняшний день 75 выпускников трудоустроены, они трудятся в производственном объединении "Алматы" для лиц с нарушениями слуха, в компаниях по пошиву одежды и спецодежды, в мастерских по ремонту одежды и обуви в торгово-развлекательных центрах южной столицы. Десять мастеров устроены в швейной мастерской при колледже "Прогресс". Многие выпускники выращивают у себя дома грибы вешенки на продажу; пекут на дому хлебобулочные изделия, выполняя индивидуальные заказы, а также продают свою продукцию на специально организуемых ярмарках на фабрике Филип Моррис Казахстан.

Социальная адаптация и реабилитация людей с особыми потребностями — одна из самых острых проблем современного общества. В 2015 году Казахстан присоединился к Конвенции ООН о правах инвалидов. Ратификация данной конвенции означает смену парадигмы: от социальной защиты лиц с инвалидностью к признанию прав и созданию равных условий. Суть социальной реабилитации заключается в обучении людей с инвалидностью профессиональным навыкам и возможности для них принимать активное участие в жизни общества. Сегодня вопрос социальной адаптации людей с ограниченными возможностями является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства.

Компания "Филип Моррис Казахстан" начала сотрудничество с политехническим колледжем "Прогресс" в 2010 году, реализуя совместный проект по социальной адаптации людей с особыми потребностями. В рамках проекта люди ІІ и ІІІ групп инвалидности могут бесплатно получить техническую профессию. При этом профессиональная подготовка ведется по востребованным на рынке труда специальностям.

Компания "Филип Моррис Казахстан" выделила более 40 миллионов тенге на осуществление этого проекта. Средства были направлены на приобретение необходимых материалов и инструментов, на дополнительную комплектацию учебных аудиторий, на зарплату учителей, на учебники и пособия для обучения студентов. Проект был удостоен награды Американской Торговой Палаты в 2018 году за существенный вклад в развитие общества.

Во второй половине текущего года колледж примет на обучение новую группу. Социальное партнерство между образовательным учреждением и бизнесом продолжится ради благородной цели предоставления бесплатного образования для людей с ограниченными возможностями, а также содействия в их занятости.

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