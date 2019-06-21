Слоны гуляли по улицам Караганды

Многих очевидцев этот факт возмутил.

Карагандинцы размещают в соцсетях видео со слонами, гуляющими по городу, передает Zakon.kz.

Несколько взрослых слонов ходили по городу. Многих очевидцев этот факт возмутил. Кто-то переживал за безопасность окружающих, кто-то - за состояние самих животных.

- И опасные, что им в голову взбредет, кто их сможет остановить- считаю нарушением перевозки животных!!!

- Бедные слоны скитаются по городу не знают куда приткнуться, и никто не знает откуда пришли, надо в зоопарк их вести, где люди которые этим занимаются жалко их безобидные.

- Вообще слов нет одни маты ..издеваетесь как можети так ...они же тоже живые ну как так.

В Караганде в ближайшие дни намечается парад слонов. Скорее всего, животные, которых сняли на улице - его участники.

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