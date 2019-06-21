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Полицейским начальникам поручили проводить приемы людей вне кабинетов

Люди получили возможность оперативно решить свои проблемы в неформальной обстановке, внести предложения по улучшению работы полиции.

Фото : МВД РК21 июня 2019, 17:19

МВД внедрило практику проведения ежемесячных широкомасштабных акций "Приемная на дороге", передает Zakon.kz.

- Руководители департаментов и управлений без предварительной записи и бюрократизма проводят приемы граждан вне кабинетов – на улицах и площадях, - отметил на встрече с населением министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Люди получили возможность оперативно решить свои проблемы в неформальной обстановке, внести предложения по улучшению работы полиции. Только за две акции в апреле и мае приняты и проконсультированы более 34 тыс. человек.

В основном вопросы граждан касались уплаты штрафов за нарушения ПДД, организации дорожного движения, соблюдения миграционного законодательства, регистрации автотранспорта, выдачи и обмена водительских удостоверений, порядка переоборудования автотранспорта.


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