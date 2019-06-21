Выбраны лучшие чиновники Казахстана

На государственной службе трудится свыше 22 тысяч молодых людей.

Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова, открывая форум молодых госслужащих, особо подчеркнула, что "Первый Президент - Елбасы объявил этот год - Годом молодежи, передает Zakon.kz.

Сегодня в стране уделяется большое внимание поддержке молодежи и созданию условий для реализации их потенциала. Этот тренд претворяется и на государственной службе, где трудится свыше 22 тысяч молодых людей. Сейчас по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прорабатывается вопрос формирования президентского кадрового резерва из числа молодых управленцев для внеконкурсного продвижения на все уровни госслужбы. Это важный шаг для привлечения талантливой молодежи, обладающей глубокими знаниями и практическим опытом работы, прогрессивных и креативных.

Приветствуя участников форума, Анар Жаилганова, также подчеркнула, что на нашу молодежь возлагаются особые надежды, приведя цитату Магжана Жумабаева "Я верю в молодежь, смелую как лев, энергичную как тигр, сильную как орел".

В преддверии Дня государственного служащего в самом живописном месте Акмолинской области – в курортной зоне Бурабай проходит Республиканский форум молодых государственных служащих, инициированный Агентством по делам государственной службы совместно с ОО "Отраслевой профессиональный союз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания".

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения участников республиканского конкурса "Лучший государственный служащий Республики Казахстан 2019 года".

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 450 госслужащих со всего Казахстана. Награждая победителей, Анар Жаилганова отметила, что "Проведение подобного конкурса стимулирует молодых людей креативно решать поставленные задачи. Конкурсанты представили проекты по улучшению системы адресной социальной помощи, государственного субсидирования агропромышленного комплекса, улучшения экологии и много других идей. Представленные проекты найдут свою последующую реализацию".

В форуме принимают участие госслужащие министерств и местных исполнительных органов, представители Федерации профсоюза и другие приглашенные гости.

Программа форума насыщенная и познавательная: для участников форума будут проведены тренинги и лекции с участием ведущих бизнес-тренеров из стран СНГ , менеджеров по изменениям, докторов PhD в области защиты гражданских и трудовых прав граждан, механизмов управления изменениями и непрерывного совершенствования.

Также в целях формирования здоровой нации запланирован спортивный тимбилдинг.

Государственных служащих ожидает экскурсия по сакральным местам, посещение этнокомплекса под открытым небом "Ботай – Бурабай", знакомство с различными памятниками культуры, историческими и природными достопримечательностями, музеями, современными объектами.

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