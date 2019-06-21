Погиб, спасая. Круги и другие техсредства появились в патрульных машинах

Все необходимые инструменты для спасения людей будут у патрулирующих близ водоемов.

Спасательные круги, жилеты и другие техсредства появились в патрульных машинах после трагической гибели полицейского при спасении женщины в Атырауской области. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Все вы знаете, буквально недавно несколько таких происшествий нас потрясли, когда сотрудник полиции, спасая женщину, погиб в Атырауской области. У нас есть стандартный набор в наших патрульных машинах, которым оснащают – это медицинская аптечка, специальные ленты для оцепления места происшествия, фишки для перекрытия движения, знаки аварийной остановки, но спасательных кругов, жилетов, канатов для спасения, а также специальных инструментов для разжимания дверей и резке металлов у нас не было. Теперь мы внедрили. Я своим приказом норматив утвердил, и теперь во всех полицейских машинах, которые патрулируют вдоль водоемов, вдоль мест, где есть угроза подтопления и гибели людей, будут именно эти патрульные машины оснащаться такими инструментами, - сообщил Тургумбаев.

22 марта стало известно, что сотрудник полиции скончался, спасая тонущую женщину в Атырау. Погибшему было 24 года.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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