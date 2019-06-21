Тереза Мэй поздравила Токаева
Премьер Британии отправила телеграмму.
Фото : 24.kz21 июня 2019, 18:16
21 июня на имя Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по случаю его избрания на пост Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"
В своем приветственном письме от 27 марта я отмечала растущее укрепление британско-казахстанских отношений. Мне приятно, что с того момента связи между нашими странами стали еще более тесными", - пишет Тереза Мэй.
Глава кабинета министров Соединенного Королевства отметила важность дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.
"Я уверена в том, что в ходе Вашего президентства Великобритания и Казахстан продолжат сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, а также в том, что взаимоотношения между нашими странами будут и далее укрепляться", - говорится в послании.
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