Тереза Мэй поздравила Токаева

Премьер Британии отправила телеграмму.

21 июня на имя Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по случаю его избрания на пост Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"

В своем приветственном письме от 27 марта я отмечала растущее укрепление британско-казахстанских отношений. Мне приятно, что с того момента связи между нашими странами стали еще более тесными", - пишет Тереза Мэй.

Глава кабинета министров Соединенного Королевства отметила важность дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

"Я уверена в том, что в ходе Вашего президентства Великобритания и Казахстан продолжат сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, а также в том, что взаимоотношения между нашими странами будут и далее укрепляться", - говорится в послании.

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