В Алматы отметят День госслужащего

В рамках празднования Дня государственного служащего в Алматы организованы значимые мероприятия.

Глава алматинского департамента по госслужбе Данияр Таумұрат рассказал о мероприятиях в Алматы в честь Дня государственного служащего, передает Zakon.kz

Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего. За относительно небольшой период времени казахстанская модель государственной службы претерпела значительные изменения. Ее современный этап развития начинает свой путь с реализации "Плана Нации – 100 конкретных шагов".

В результате проведенных реформ создана уникальная модель государственной службы, основанная на принципах меритократии и профессионализма госслужащего.

Роль государственного служащего в процессе повышения благосостояния граждан значима, так как они выступают проводником государственных реформ. Предпринимаемые государством меры ориентированы на удовлетворение потребностей граждан.

Сегодня в 70 государственных органах города Алматы трудятся 4500 государственных служащих.

Дальнейшее успешное развитие нашего мегаполиса во многом зависит от высокого профессионализма, самоотверженного труда и верности выбранному делу, патриотизму и активной гражданской позиции госслужащих. Ведь на госслужащих лежит большая ответственность за реализацию государственных программ, направленных на улучшение благосостояния алматинцев.

- На своем личном примере я ощутил принцип меритократии, считаю, что в сфере государственной службы происходят положительные изменения, проводимые реформы, а также государственная политика реализуемая государством позволяет каждому, кто стремится к профессионализму и обладает необходимыми моральными качествами достичь поставленных целей и задач, - подчеркнул чиновник.

В целях освещения актуальных вопросов правового положения государственных служащих, демонстрации общедоступности, прохождения и продвижения по государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой, повышения имиджа государственной службы, Алматинским Департаментом проведены ряд мероприятий в преддверии Дня государственного служащего.

Госслужащие мегаполиса, высадили более 4000 деревьев во всех районах города Алматы и провели работы по очистке территорий.

В целях пропаганды массового спорта среди госслужащих, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, внедрения принципов здорового образа жизни и укрепления дружественных отношений в коллективах провели спартакиаду среди государственных служащих г. Алматы.

Проведен отбор на региональном уровне по конкурсу "Лучший государственный служащий".

В рамках Года молодежи проведены форумы, встречи со студентами, дебатный турнир на тему "Добропорядочность и верховенство закона – залог успешной нации" и открылся второй сезон Алматинской школы государственной службы.

- Поздравляю всех государственных служащих с профессиональным праздником! – Данияр Таумұрат.

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