Прогноз погоды на три дня со штормовыми предупреждениями озвучили синоптики

Прогнозируется жара.

Управление краткосрочных прогнозов погоды рассказало о том, что ждет жителей трех мегаполисов Казахстана в ближайшие три дня, передает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Нур-Султане

на 22 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

на 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

на 24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды в Алматы

на 22 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

на 23 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Гроза. Ветер 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +25+27°С.

на 24 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

на 22 июня: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

на 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

на 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

Днем 22 июня в Мангистауской области местами ожидается сильная жара 40ºС.

23-24 июня в Мангистауской области местами ожидается очень сильная жара 43 градуса.

Информацию о других регионах можно посмотреть здесь.

Полный прогноз погоды - здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!