Пьяный талдыкорганец переполошил пассажиров автобуса игрушечным оружием

Пистолет он вез в подарок сыну.

В Талдыкоргане полицейские установили и задержали 38-летнего мужчину, который игрушечным оружием переполошил пассажиров маршрутного автобуса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В обеденное время на тревожный канал 102 г. Талдыкоргана поступило сообщение о вооруженном мужчине, который в алкогольном опьянении ехал пассажиром одной из городских маршруток. Видео, как перепуганные пассажиры срочно покидают автобус и вызывают полицейских, быстро распространилась в соцсетях.

Сразу же был установлен маршрут, и направленные на место происшествия полицейские задержали правонарушителя. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения средней степени, оказался 38-летним местным жителем. Оружие, испугавшее пассажиров, оказалось игрушечным пистолетом, который мужчина в качестве подарка вез своему сыну. Игрушка действительно очень напоминает пистолет Макарова. Задержанный был доставлен в полицию и помещен в городской медвытрезвитель.

Задержанный привлечен РК к административной ответственности по ст. 440 КоАП за появление в общественном месте в алкогольном опьянении. В ведомстве дополнили, что к нарушителю применена более строгая мера из-за повторности правонарушения: выяснилось, что задержанный не так давно уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

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