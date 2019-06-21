Объявлены обладатели госгрантов по "Дорожной карте бизнеса – 2020"

В составе комиссии не было госслужащих, она была полностью из представителей бизнеса, общественных объединений.

В Нур-Султане стали известны имена обладателей госгрантов по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020", передает Zakon.kz со ссылкой на УВП столицы.

В столице завершился конкурсный отбор по предоставлению государственных грантов в рамках программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020".

Как сообщила Малика Бектурова в своем Telegram-канале, общий фонд составил 186 млн тенге. По решению конкурсной комиссии обладателями грантов стали 63 проекта. Все они разные, в возрасте от 18 до 60 лет, но их объединяет целеустремленность, вера в свою идею и огромное желание быть успешным!

Вместе с тем, замакима написала, что заявки принимались два месяца, сам отборочный конкурс проходил в течение четырех дней. Весь этап отбора фиксировался в режиме онлайн на Facebook.

В составе комиссии не было госслужащих, она была полностью из представителей бизнеса, общественных объединений.

М. Бектурова также отметила, что в будущем акимат планирует увеличить количество грантов и дать еще больше возможностей воплотить свою мечту!

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