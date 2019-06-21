Депутатам Атырауской области рассказали о проводимых в регионе работах

Руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асет Оразгалиев проинформировал депутатов о проводимых работах в рамках госпрограммы "Нурлы жол".

На очередной сессии областного маслихата была заслушана информация о дорожных работах, исполнении бюджета, проблемных вопросах военного призыва, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асет Оразгалиев проинформировал депутатов о проводимых работах в рамках госпрограммы "Нурлы жол".

– Продолжается реконструкция автотрассы "Актобе – Атырау - Астрахань". Подписан договор на реконструкцию 128 км автодорог. На сегодняшний день на участке 330-370 км реконструкции ведется удаление верхнего слоя дорожного полотна, строительство объездной дороги. На работах заняты 212 человек, 133 единицы строительной техники, – сказал Асет Оразгалиев.

На участке 418-458 км задействовано 66 единиц дорожной техники и 133 специалиста. Также ведется реконструкция 17 км автодороги Макат-Доссор.

Уточненный бюджет области на текущий год составил 379 млрд тенге. В ходе сессии депутаты одобрили дополнительные ассигнования на реализацию значимых проектов региона – в сфере образования, здравоохранения, культуры и строительства.

Руководитель управления финансов проинформировал депутатов об исполнении бюджета за 2018 год. Также руководство департамента по делам обороны озвучило вопросы проведения призывной кампании.

– Финансирование социальных проектов, дорожного строительства, коммунальной сферы дает свои позитивные результаты. Это совместная работа всех руководителей исполнительной власти, депутатов, общественных организаций, – сказал Нурлан Ногаев. – И в этом году эта работа продолжится. Выделяемые средства позволят решить многие вопросы жизнеобеспечения региона, повышения уровня благосостояния населения – обеспечение водоснабжением, строительство жилья и ряда других социальных объектов, поддержка малообеспеченных семей.

Глава региона отметил, что главное – качественное освоение выделенных государственных средств для развития региональной экономики. Это касается и контроля реализации проектов государственного масштаба, в том числе реконструкции автотрассы "Атырау - Астрахань".

На сессии рассмотрели вопрос материально-технического обеспечения призывных пунктов. Как сообщил аким области, уже выделены средства на строительство здания, призывного пункта военного комиссариата в Махамбетском районе.

Также на сессии утвердили новый состав ревизионной комиссии и проголосовали за сложение мандата двух депутатов.

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