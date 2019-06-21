За 15 минут операции врачи Алматы спасли пациенту жизнь

После операции пациент находился под наблюдением более трех недель и идет на поправку.

Врачи Алматы благодаря проведенной 15-минутной высокотехнологичной операции спасли жизнь пациенту, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья города Алматы.

Пациент в экстренном порядке был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу с жалобами на боли в грудной клетке. При комплексном обследовании пациента специалисты клиники обнаружили дефект стенки пищевода. Выяснилось, что травма пищевода была получена от рыбьей кости, которая попав в пищевод, повредила его целостность. Больному был выставлен грозный диагноз - повреждение верхней трети пищевода инородным телом, осложненное медиастинитом, иными словами острым воспалением средостения. Воспалительный процесс в этом случае развивается быстро, что является серьезной угрозой для жизни больного.

Одним из основных лечебных моментов в таких случаях является предоставление покоя пищеводу для заживления и обеспечение питания пациента, минуя пищевод, непосредственно через желудок.

- На консилиуме врачей было решено проводить операцию посредством наложения чрескожной эндоскопической гастростомии. Особенностью такой операции является ее небольшая продолжительность и малотравматичность для пациента. Если раньше подобные операции проводились посредством разреза передней брюшной стенки, то в данном случае вмешательство происходит щадящим методом, без разрезов передней брюшной стенки и пациент получает качественную питательную поддержку, уменьшается вероятность развития осложнений, - отметил врач-эндоскопист Жайык Аяпбергенов.

В целом операция длилась под общим обезболиванием не более 15 минут. После операции пациент находился под наблюдением более трех недель и идет на поправку.

Чрескожная эндоскопическая гастростомия - это установка специальной системы для питания в желудок через переднюю брюшную стенку под контролем эндоскопа.

Такую высокотехнологичную операцию делают лишь в считанных клиниках города.

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