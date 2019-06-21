Жертвой педофила в Жамбылской области стала трехлетняя девочка

Его задержали местные жители. До приезда полиции парня привязали к столбу.

В Жамбылской области задержали предполагаемого педофила. 25-летнего парня подозревают в изнасиловании соседского ребенка. Жертве всего 3 года. Извращенца поймали местные жители, привязали к столбу и вызвали полицию, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сауле Женибаева:

– Я заходила в дом как понятая, все видела своими глазами. Там все в крови было, диван в крови был. Это ужасно. Я до сих пор в шоке.

Соседи рассказывают: за час до происшествия малышка играла с другими ребятами на улице около дома. Как она пропала, никто вспомнить не может. Позже дети услышали душераздирающий крик девочки. Он доносился от соседей. Ребята тут же позвали взрослых. Пока мужчины ломали двери в доме насильника, он убежал через окно. Но скрыться не удалось. Его задержали местные жители. До приезда полиции парня привязали к столбу. Здоровью трехлетней девочки, по словам врачей, сейчас ничто не угрожает. Если будет доказана вина задержанного, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Динара Кыдыралиева, руководитель отдела обеспечения информацией Жамбылского областного суда:

– Постановлением Шуского районного суда от 19 июня на подозреваемого дана санкция на арест сроком на два месяца. Подозреваемый обвиняется по статье 120, часть 4 Уголовного кодекса – изнасилование заведомо малолетней.

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