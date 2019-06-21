Подравшаяся с воспитательницей директор проиграла суд

Заявили на женщину родители малышей.

В Актау завершился судебный процесс против скандально известной директрисы частного детсада. В феврале она подралась с воспитателем. Но в суд на руководителя подали не подчиненные, а недовольные родители. Причиной конфликта стало плохое питание детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Против директора детсада выступили мамы и папы сразу 22 воспитанников. Они уверяют, что их дети голодали на протяжении месяца. А позже взрослые и вовсе выяснили, что малышей кормили просроченными продуктами.

Последней каплей терпения стала неприятная ситуация в стенах дошкольного учреждения: прямо на глазах детей директор подралась с воспитателем. Сотрудница получила сотрясение мозга и попала на больничную койку.

В итоге суд 21 июня лишь частично удовлетворил иск родителей, постановив выплатить каждому из них около 10 тысяч тенге, а одной родительнице – 31 тысячу. Самого директора детского сада на вынесении приговора не было. Она явилась всего на одно заседание. Родители намерены добиться, чтобы ей запретили работать с детьми.

Жадыра Ермекова:

– В Казахстане очень много в последнее время несчастных случаев с детьми в детских садах. Виновные люди просто увольняются по собственному желанию, или садик просто закрывается. И кто тогда в ответе за это все?

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