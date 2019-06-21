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Работникам "Байконура" должны более 8,3 млрд тенге

Речь идет о россиянах.

Фото : pixabay.com21 июня 2019, 22:56

ОАО "Специальный трест №1", осуществляющий восстановительные работы на космодроме Байконур после запусков ракет, задолжал свои сотрудникам 1,4 миллиона рублей (22 тысячи долларов, 8,3 млрд тенге), передает РИА Новости.

"В ходе надзорной деятельности выявлены нарушения прав 67 работников монтажного объекта ОАО "Специальный трест №1", осуществляющего свою деятельность на территории комплекса "Байконур", - сообщает прокуратура Байконура.

Надзорное ведомство постановило немедленно погасить задолженность перед работниками и взяло ситуацию на особый контроль.

В обязанности работников предприятия "Специальный трест №1" входит бетонирование, сварка и прочие ремонтные работы после пусков ракет-носителей.

Космодром Байконур арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Стоимость аренды составляет 115 миллионов долларов в год.


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