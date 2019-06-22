В центре Атырау дотла сгорел цветочный магазин
Огонь полностью уничтожил магазин. Жертв и пострадавших при пожаре нет.
Фото : inform.kz22 июня 2019, 01:17
Цветочный магазин сгорел в центре Атырау, передает МИА "Казинформ".
Как проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС региона, площадь возгорания в магазине составила 90 квадратных метров.
Огонь полностью уничтожил магазин. Жертв и пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания устанавливаются. Устанавливается и ущерб, нанесенный огнем.
В регионе, в том числе и областном центре, установилась жаркая погода. В отдельных микрорайонах начались скачки напряжения электроэнергии.
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