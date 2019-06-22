Водитель сбил насмерть пешехода на Капчагайской трассе

Водитель попытался избежать наезда.

На Капчагайской трассе около 12 часов ночи произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Toyota Hilux Surf рассказал, что направлялся в Капчагай со скоростью около 100 км/ч. На 44 километре трассы на неосвещенном участке дороги он в последний момент заметил, как слева с разделительного забора на проезжей части оказался человек. Пешеход, по словам водителя, остановился и поднял руки, якобы попытавшись остановить машину. Мужчина дал по тормозам и вырулил вправо, однако наезда избежать не удалось. Передним левым боком внедорожник сбил пешехода, после чего автомобиль вылетел через обочину в камыши.

Пешеход также отлетел на обочину. Водитель Toyota выбрался из автомобиля и направился к нему, чтобы оказать первую помощь, но мужчина скончался на месте. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Один из проезжавших мимо водителей, ставший свидетелем, остановился и оставил номер телефона. Второй свидетель дождалась полицию, она собирается дать свои показания и подтвердить слова водителя Toyota.

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