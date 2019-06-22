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Водитель сбил насмерть пешехода на Капчагайской трассе

Водитель попытался избежать наезда.

Фото : Zakon.kz22 июня 2019, 06:24

На Капчагайской трассе около 12 часов ночи произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Toyota Hilux Surf рассказал, что направлялся в Капчагай со скоростью около 100 км/ч. На 44 километре трассы на неосвещенном участке дороги он в последний момент заметил, как слева с разделительного забора на проезжей части оказался человек. Пешеход, по словам водителя, остановился и поднял руки, якобы попытавшись остановить машину. Мужчина дал по тормозам и вырулил вправо, однако наезда избежать не удалось. Передним левым боком внедорожник сбил пешехода, после чего автомобиль вылетел через обочину в камыши.

Пешеход также отлетел на обочину. Водитель Toyota выбрался из автомобиля и направился к нему, чтобы оказать первую помощь, но мужчина скончался на месте. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Один из проезжавших мимо водителей, ставший свидетелем, остановился и оставил номер телефона. Второй свидетель дождалась полицию, она собирается дать свои показания и подтвердить слова водителя Toyota.


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