Трампа обвинили в изнасиловании

Сам же президент США отверг обвинения в изнасиловании.

Журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал в 90-е годы, передает РИА Новости.

Кэрролл рассказала в своей книге, отрывок из которой был опубликован на страницах журнала New York Magazine, что осенью 1995 или весной 1996 года она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman, расположенном на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Как утверждает женщина, он заманил ее в примерочную в отделе нижнего белья и изнасиловал. По ее словам, перед этим будущий президент попросил у нее совета при покупке подарка для некой девушки.

По словам журналистки, она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям. Она сказала, что у нее нет вещественных доказательств, так как маловероятно, что в универмаге тогда стояли камеры, которые могли бы служить доказательством. Также магазин подтвердил, что у него не сохранились видеозаписи того времени.

Сам же президент США отверг обвинения в изнасиловании, передает ТАСС.

- Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу - это должно указывать на ее мотивацию. Ее стоит продавать в отделе художественной литературы, - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Трампа.

При этом американский президент отметил, что "ложные обвинения умаляют серьезность" реальных преступлений подобного характера.

- Если у кого-то есть информация о том, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или с New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что на самом деле происходит. Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения, - добавил американский лидер.

Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.

Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!