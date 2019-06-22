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Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон вышел из реабилитационной клиники

32-летний актёр покинул больницу около недели назад и вернулся к прежней жизни в Лондоне.

Фото : Daily Mail22 июня 2019, 07:26

В Сети появились кадры вышедшего из реабилитационной клиники актёра Кита Харингтона, исполнившего роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", передает Life.

32-летний актёр покинул больницу около недели назад и вернулся к прежней жизни в Лондоне. По данным издания, сейчас актёр чувствует себя намного лучше.

Харингтон провёл почти месяц в американском штате Коннектикут в клинике, куда прибыл незадолго до выхода финального сезона "Игры престолов".

Как сообщает Daily Mail, в швейцарском центре Privé-Swiss пациентов учат справляться со стрессом и негативными эмоциями. В месяц лечение в такой клинике обойдётся в 120 тысяч долларов.

Харингтон оказался на лечении из-за алкоголя и стресса. Причём проблемы начались после смерти его персонажа Джона Сноу и его последующего воскрешения. Сначала актёр посещал психолога, однако затем отправился в клинику на реабилитацию.


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