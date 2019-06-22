"Зону без времени" хотят открыть в Норвегии

Жителям острова Соммарёй часы не нужны.

Тем, кто живет в Северной Норвегии, не приходится говорить о рациональном использовании светлой части суток, о времени ложиться спать или о любом другом времени вообще. Летом солнце здесь светить круглосуточно целых 69 дней, и никто даже и не смотрит на стрелки часов. Полночное солнце сводит к минимуму значимость показаний времени, и поэтому жители Соммарёя стремятся присвоить острову статус "зоны без времени", пишет National Geographic.

Инициатором этой необычной идеи является местный житель по имени Кьелль Уве. Несколько недель назад на очередном городском собрании активисты подписали петицию о желании присвоить острову столь необычный статус. 13 июня Кьелль Уве передал петицию представителю норвежского парламента и обсудил практические и юридические моменты, связанные с возможным обретением статуса первой в мире зоны без времени.

- Мы никак не ожидали такого шума вокруг нашей идеи, которую вынашиваем уже далеко не первый год. Мы просто хотим официально закрепить особенный ритм жизни нашего острова. Нам не интересно, сколько сейчас времени. Мы за приятное времяпрепровождение, за получение удовольствия здесь и сейчас, за любование природой и наслаждение общением, - говорит Кьелль Уве.

Летний остров вне времени

Если правительство страны одобрит петицию островитян, их ждут перемены: официальных часов работы не станет, как, собственно, и дедлайнов и прочих формальностей, определяемых точным моментом времени. Конечно, касается это лишь летнего периода.

- Для многих из нас подписание этого документа будет означать формальное признание нашего образа жизни на протяжении многих поколений, жизни вне времени. Светло круглые сутки, и это определяет наши действия. Наши дети посреди ночи могут гонять мяч, кто-то красит дом или стрижет газон, молодежь отправляется на пляж, - рассказывает Кьелль Уве.

Он считает, что для туристов возможность забыть о времени станет также отличным средством против стресса.

В жизнь без времени прекрасно вписывается и традиционный промысел островитян - морская рыбалка. Местные рыболовы проводят в открытом море чуть ли не круглые сутки, совершенно не обращая внимания на стрелки часов, так что домочадцы никогда не знают, когда их ждать домой.

Необычность острова бросается в глаза каждому, кто приходит сюда по мосту, соединяющему его с материком. Вместо замочков, которые вешают влюбленные, на перилах развешаны наручные часы - мужские и женские, модные и не очень.

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