Более 500 грифов умерли после того, как съели отравленных слонов

Образцы туш и почвы были доставлены в лабораторию.

По меньшей мере 537 грифов умерли в Центральном округе Ботсваны после того, как съели останки отравленных браконьерами слонов, передает РИА Новости.

Согласно заявлению правительства, смерть птиц была вызвана находящимися в трех тушах слонов химикатами. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, чтобы обеззаразить территорию. Образцы туш и почвы были доставлены в лабораторию.

Среди умерших птиц - 10 капских грифов, 14 африканских ушастых грифов, 468 африканских грифов, 17 белогорлых грифов и 28 бурых стервятников. Также на месте были найдены два каменных орла.

Департамент дикой природы и национальных парков выразил обеспокоенность поведением лиц, которые намеренно отравляют животных.

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