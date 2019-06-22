Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана

Аскар Мамин принял участие в XVIII заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия между Казахстаном и Узбекистаном.

- Казахстан нацелен на расширение всесторонних взаимовыгодных связей с Узбекистаном, - сказал Аскар Мамин, подчеркнув, что этому способствуют сложившиеся в последние годы отношения подлинного стратегического партнерства между двумя странами, прочный фундамент которых заложили Первый Президент Казахстана Назарбаев и Президент Узбекистана Мирзиеев.

В ходе государственного визита Президента РК К. Токаева в Узбекистан в апреле 2019 года были достигнуты значимые договоренности, придавшие весомый импульс казахстанско-узбекскому сотрудничеству.

- Нас радует положительная динамика по всем направлениям сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении стратегического партнерства, - сказал Президент РУ Ш. Мирзиеев.

Премьер-министр отметил большие перспективы в области транспорта и транзита, инвестиционного сотрудничества, сельского хозяйства, энергетики, оборонно-промышленной сфере, цифровизации, туризма, культурно-гуманитарных связей.

В Ташкенте Аскар Мамин вместе со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым принял участие в XVIII заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.

Заседание Комиссии прошло с участием руководителей государственных органов, представителей бизнес-сообществ двух стран.

- Узбекистан является третьим по величине торговым партнером Казахстана, - сказал премьер-министр Казахстана, отметив динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Глава правительства Узбекистана Арипов отметил важность первого Межрегионального форума и Центрально-Азиатского экономического форума, которые способствуют налаживанию прямых контактов между бизнес-структурами двух стран.

Показателем активно развивающихся тесных связей является рост взаимной торговли между странами: по итогам 2018 года товарооборот достиг порядка 3 млрд долларов. За январь-апрель 2019 года - 1,1 млрд долларов, увеличившись на 20,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Стороны выразили уверенность, что решения, принятые Межправительственной комиссией придадут серьезный импульс укреплению двусторонних отношений, откроют новые возможности для развития экономик двух стран.

Участники заседания отметили успешность проведения в 2018 году "Года Узбекистана в Казахстане", а также важность качественного исполнения Плана мероприятий по проведению в 2019 году "Года Казахстана в Узбекистане".

В настоящее время в Узбекистане функционируют около 600 совместных предприятий с участием казахстанского капитала, в Казахстане работают более тысячи предприятий с участием узбекского капитала, из них свыше 400 совместных.

По итогам работы Межправкомиссии подписано 27 документов на общую сумму более 1,5 млрд долларов. Договоренности направлены на развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной сферах, легкой промышленности, фармацевтике.

По итогам заседания сопредседатели Совместной Межправкомиссии премьеры Казахстана и Узбекистана подписали соответствующий итоговый Протокол.

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