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Россиянин устроил стрельбу из охотничьего карабина возле кинотеатра

Причина конфликта между мужчинами пока не установлена.

Фото : Кадр из видео22 июня 2019, 13:24

Во Владивостоке задержан мужчина, который устроил стрельбу на парковке у одного из местных кинотеатров. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения, передает Lenta.ru.

В МВД возбудили дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Стрельба произошла 21 июня на парковке около кинотеатра "Галактика". Ранения получили два человека: одному пуля попала в голову, а другому - в ногу, чуть ниже ягодицы и раздробила палец на ноге. Подозреваемому 30 лет, он стрелял из охотничьего карабина "Сайга".

Причина конфликта между мужчинами пока не установлена.


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