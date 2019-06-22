Россиянин устроил стрельбу из охотничьего карабина возле кинотеатра
Причина конфликта между мужчинами пока не установлена.
Фото : Кадр из видео22 июня 2019, 13:24
Во Владивостоке задержан мужчина, который устроил стрельбу на парковке у одного из местных кинотеатров. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения, передает Lenta.ru.
В МВД возбудили дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
Стрельба произошла 21 июня на парковке около кинотеатра "Галактика". Ранения получили два человека: одному пуля попала в голову, а другому - в ногу, чуть ниже ягодицы и раздробила палец на ноге. Подозреваемому 30 лет, он стрелял из охотничьего карабина "Сайга".
Причина конфликта между мужчинами пока не установлена.
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