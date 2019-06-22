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У семьи сатанистов забрали двух девочек-маугли в Москве

Девочкам пять и семь лет.

Фото : informator.news22 июня 2019, 14:40

В Москве полицейские вышли на семью безработных, которые воспитывают двух детей в антисанитарных условиях, передает Lenta.ru.

По словам представителя полиции, две девочки-маугли семи и восьми лет отправлены в больницу.

Семью удалось обнаружить после жалоб соседей на то, что их затопило. Выяснилось, что родители детей являются оккультистами-сатанистами. По данным телеканала, девочкам пять и семь лет.

Оба ребенка не посещают детсад и школу и не знают собственных имен. Так, старшая девочка сообщила, как ее зовут, только после подсказки родителей. В квартире, где проживала семья, стены были обклеены антихристианскими плакатами с изображением дьявола. Кроме того, полицейские нашли козлиный и лошадиные черепа и черные свечи.


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