Поначалу было трудно. Истории транспортных полицейских

23 июня в Казахстане отмечают День Казахстанской полиции.

На сегодняшний день в Департаменте полиции на транспорте МВД РК несут службу более пятисот оперуполномоченные, следователи и дознаватели, кинологи и эксперты-криминалисты. Большинство из них выбрали свою профессию по призванию. Кто-то продолжил сложившуюся семейную династию, а кто-то пришел в полицию из-за романтики профессии, сообщает Zakon.kz.

Мужество и стойкость помогают им справляться со всеми трудностями и добиваться профессиональных высот. Жизнь каждого сотрудника полиции - целая история.

Аккузов Медет Туремуратович, старший следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента полиции на транспорте МВД РК, подполковник полиции.

В 2005 году он начал службу в должности следователя группы по расследованию преступлений против собственности Следственного отдела Западного УВД на транспорте.

Во время службы Медет познакомился со своей будущей супругой, и в 2011 году они поженились. Супруга Самал тоже служит в полиции. Есть сын.

Медет Аккузов работая в должности следователя, специализируется по расследованию крушений пассажирских и грузовых составов. Выезжает на все осмотры мест происшествий, связанных с нарушением правил безопасности движения поездов, осуществляет и оказывает практическую помощь в проведении первоначальных следственных действий.

Ему особенно запомнилось расследование уголовного дела по факту схода 8 вагонов пассажирского поезда сообщением "Астана-Алматы-1", произошедшего в июне прошлого года на станции "Жидели-Берлик-1" Жамбылской области.

- В ходе следствия был проведен большой объем работы, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 800 пассажиров, в их числе 28 иностранцев, назначено и проведено более 30 судебных экспертиз, - вспоминает подполковник полиции.

Работа следователя, очень ответственная, ведь при неправильно проведенном следствии на скамье подсудимых может оказаться невиновный человек. Также, очень важно быть готовым посвятить этой работе всего себя, часто отказываясь от личной жизни. В противном случае добиться успеха будет нелегко.

Нурмагамбетов Саяжан, оперативный дежурный дежурной части ДПТ МВД РК, подполковник полиции.

Именно отец, прослуживший в органах дорожной полиции более 30-ти лет, стал главным примером для сына, по стопам которого гордо шагнул Саяжан.

С детства, смотря на своего отца, он мечтал стать сотрудником милиции. С уважением относившийся к профессии отца, всегда с интересом слушал его рассказы о службе. После школы учился Костанайском юридическом институте МВД РК и твердо решил стать продолжением полицейской династии.

Саяжан приступил к службе в 2000 году.

Строгая форма и погоны сотрудника полиции, как рассказывает сам Саяжан, очень нравилась ему. Но реальная работа внесла свои коррективы и во многом поменяла представления о службе.

- Поначалу, честно сказать, было трудно, но помощь старших коллег и руководства изменила представления о службе. То, что было трудным, стало обыденным, - сказал он.

Саяжану нравилось работать с людьми. Не раз приходилось оказывать помощь гражданам в той или иной ситуации. Наш герой всегда имел хорошие показатели в работе. Коллеги всегда характеризуют Саяжана как хорошего парня, а руководители с гордостью отмечают: "Побольше бы таких ответственных и грамотных сотрудников, как Саяжан".

В настоящее время, он продолжает службу в должности оперативного дежурного дежурной части Департамента. Он координирует деятельность 25-ти дежурных частей подчиненных линейных управлений и отделов полиции.

Турганбаева Анар, начальник отдела по контролю за учетно-регистрационной дисциплиной Штаба ДПТ МВД РК, майор полиции.

Ее работа в штабе началась с июня 2007 года, когда назначилась на должность инспектора по контролю за учетно-регистрационной дисциплиной штаба в УВД г.Талдыкорган ДВД Алматинской области.

За это время службы Анар Турганбаева последовательно прошла все ступени карьерной лестницы, начиная с инспектора до начальника отдела.

Главное условие организации деятельности штабных подразделений - разграничение управленческого труда по функциям управления: сбор информации, учет, анализ и прогнозирование, комплексное планирование, организация, регулирование и контроль. Чтобы справиться с таким большим объемом работы в штабе, сотрудники штабных подразделений должны владеть такими важнейшими качествами как - склонность к штабной работе, иметь практический опыт, пройти, так сказать через все службы, быть коммуникабельным, владеть технологией штабной работы, и, самым важным качеством должна быть высокая профессиональная квалификация.

- В свое время крупнейший русский ученый Керженцев П.М. справедливо отмечал, что всякий штаб в чистом виде есть, так сказать, мозг организации, т.е. тот центр, который детально изучает происходящую работу и обдумывает все методы, по каким работа должна совершенствоваться в будущем. Отсюда и пошло выражение: "Штаб - это мозг!", - говорит улыбаясь Анар Коптлеуовна.

Кручану Виктор, командир 1 роты Батальона по сопровождению пассажирских поездов Департамента полиции на транспорте МВД РК, капитан полиции.

- Железнодорожный транспорт - это артерия жизни, через которых ежедневно перемещается многотысячный пассажиропоток. Обеспечение безопасности пассажиров и сохранность перевозимых грузов - здесь просто необходимо и жизненно важно. Именно с такими служебными обязанностями напрямую связаны последние 20 лет моей жизни, - говорит Виктор.

- Практически вся служба сотрудников Батальона по сопровождению пассажирских поездов проходит в дороге. За свою службу мною было несколько случаев, фактов изъятия личным сыском крупной партии наркотических веществ, - рассказывает капитан полиции.

Однажды, в одном из вагонов в пассажирского поезда с сообщением Караганда-Омск при проверке документов у жительницы Темиртау, вызывала подозрение. Пассажирка следовала в Омск.

В ходе проверки в нижнем белье у подозреваемой было обнаружено и изъято наркотическое вещество "кокаин", весом 95 грамм, согласно проведенной экспертизы, наркотическое вещество было доставлено в нашу страну из латинской Америки, а также "гашиш", весом 200 грамм, общая стоимость наркотического вещества составила около 10 тысяч долларов. Женщина пояснила, что ей за доставку данного вещества пообещали заплатить 800 долларов,- вспоминает он.

Кубеев Нурбол, криминалист Оперативно-криминалистического управления ДПТ МВД РК, капитан полиции.

Он всегда и во всем хотел быть похожим на отца Жанаргали Жексенбаевича, который 25 лет прослужил в полиции и является хорошим примером для подражания, воспитавший в сыне честность, добропорядочность, выносливость, одним словом, мужчину.

- После окончания юридического факультета, я твердо знал, что буду служить в органах внутренних дел РК. Так я и начал службу в Оперативно-криминалистическом управлении Департамента, − рассказывает капитан полиции.

Работа криминалиста - это изъятие следов преступлений, в особенности нужных улик для дальнейшего расследования дела. Ему сегодня поручают дактилоскопические исследовании и исследования холодного оружия. Объем работы и кратчайший срок для ее выполнения возлагает большую ответственность.

По словам молодого полицейского, труд криминалиста уникален тем, что ничем не примечательный исследуемый предмет или след пальца как вещественное доказательство может оказаться единственной ниточкой к раскрытию преступления. В практике Нурбола неоднократно, исследуемые им следы рук и пальцев, оказывались веским доказательством в причастности лица к преступлению.

- С каждым днем моя уверенность в правильно сделанном выборе только крепнет и ничуть не жалею, на смену университетским знаниям приходят практические навыки и опыт. Я благодарен отцу за постоянную поддержку, ведь именно он вселяет уверенность, а это делает меня сильным, несмотря на все трудности, - говорит Нурбол.

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