Останки ветерана ВОВ вернули на родную землю спустя 78 лет

В Кокшетау воздали воинские почести участнику Великой Отечественной Войны

Сегодня в день скорбной даты начала Великой Отечественной Войны - у Мемориала Славы Кокшетау состоялась памятная акция "Ерлікке тағзым", посвященная возданию воинских почестей участнику Великой Отечественной Войны, уроженца села Острогорка Молотовского района, ныне с.Улан Сандыктауского района, сообщает управление внутренней политики.

Останки гвардейца 23 стрелковой дивизии Демченко Кирилла Семеновича, погибшего в кровопролитных боях под городом Старая - Русса весной 1944 г., найдены в мае текущего года поисковым отрядом "Пирамида" г.Холм Новгородской области Российской Федерации.

Отряд проводит большую работу среди подрастающего населения по воспитанию патриотизма и гражданского долга. За три года бойцами данного поискового отряда "Поколение" найдены останки и установлены места захоронений более 100 участников Великой Отечественной Войны.

Все это время Демченко К.С. числился без вести пропавшим, спустя 78 лет останки воина возвращаются на родную землю.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев выразил благодарность командиру поискового отряда "Пирамида" Владимиру Викторовичу Советову, орагнизовавшего возрвращение останков солдата на родину.

- Спасибо всем, кто делает нелегкую работу по поиску погибших солдат и офицеров, чей ежедневный кропотливый труд дает возможность безымянным воинам вновь обрести имя и вернуться на родную землю, - отметил Ермек Боранбаевич.

В 2018 году накануне Дня Победы, в ходе поисковых мероприятий, проводившихся поисковым отрядом "Примирение" из Ленинградской области, были обнаружены останки нашего земляка Абулкасыма Жаманбаева, считавшегося без вести пропавшим на фронте в феврале 1942 года. Акиматом была оказана необходимая поддержка, представители управления молодежной политики и родственники Абулкасыма Жаманбаева выехали в г.Санкт-Петербург и доставили его останки на Родину для захоронения.

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