Исполнил желание. Умирающий от рака отец отвёл дочку к алтарю

У Эмми из округа Уэст-Лотиан, Шотландия, год назад от рака умерла мама. Но беда не приходит одна, и теперь с этой страшной болезнью сражается её отец.

Эмма узнала, что её 52-летний папа Джеймс Кэссиди серьёзно болен, за два дня до первой годовщины смерти мамы. У мужчины нашли опухоль в горле. Ему быстро становилось хуже, и у шотландца оставалось только одно предсмертное желание, передает Life.

Отец хотел держать дочку за руку, когда она будет идти к алтарю. И ему не могли отказать. Эмми вместе со своим парнем планировали свадьбу на 2021 год, но решили перенести её, чтобы порадовать Джеймса. Они подготовились к торжеству всего за два месяца, каждый день боясь не успеть. У отца в лёгких обнаружили метастазы, и он стал настолько слаб, что уже не мог ходить.

Но, несмотря на угасание, Джеймс оказался полон решимости быть рядом с дочерью. Когда он впервые увидел Эмми в свадебном платье, никто не смог сдержать слёз. Отец проехал к алтарю в инвалидной коляске и, собрав последние силы, как мог станцевал с невестой. По словам Эмми, она была просто счастлива, что папа дожил до её свадьбы. А чтобы почтить память мамы, она принесла на праздник любимые цветы женщины и её фото.

- Папа сейчас не может ходить, но он настоял на том, чтобы ехать рядом со мной в инвалидном кресле. Это мгновение я буду помнить вечно. Я так счастлива, что мы перенесли свадьбу и исполнили его предсмертное желание, - рассказала его дочь Эмми.

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