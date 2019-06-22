Баландин и Мусин взяли "серебро" на турнире по плаванию в США

Соревнования проходят в Южной Калифорнии.

Казахстанские пловцы Дмитрий Баландин, Адильбек Мусин и Адиль Каскабай в рамках специальной подготовки к чемпионату мира-2019 в эти дни принимают участие в международном турнире CA Dolfin Fran Crippen SMOC в США. По итогам первого дня в активе казахстанцев две медали и рекорд страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования проходят в Южной Калифорнии. Старт собрал на различных дистанциях многих именитых пловцов, в том числе и наших спортсменов. В первый день Баландин выступил на своей коронной дистанции 200 метров брассом. Дмитрий финишировал вторым, уступив призеру Азиатских игр-2018 китайцу Яну Зибей в одно касание. Третьим на финише был еще один китайский пловец Жуйсюань Чжан.

В свою очередь Мусин помимо медали смог отметиться и новым рекордом страны на дистанции 200 метров баттерфляем. Сначала он обновил высшее достижение страны в предварительном заплыве, а затем в финале. Новый рекорд в этой дисциплине равняется 1:59.48. Адильбек в главным заплыве показал второй результат. Первым на финише был Томас Шилдс из США. Замкнул тройку лучших другой представитель США Брукс Фэйл.

Адиль Касакабай принял участие в соревнованиях на дистанции 100 метров вольным стилем. Побороться за медали ему не удалось - Каскабай плыл в финале В. По итогам выступления он стал 13-м. В предолимпийский год, пловцы проходят усиленную подготовку под руководством известного мирового специалиста Дэйв Сало. К слову, опередивший Баландина в одно касание на этом турнире Ян Зибей также готовится у Сало.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!