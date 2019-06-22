Алихан Смаилов выступил на заседании Совета Евразийской экономической комиссии

В ходе заседания рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан – министр финансов Республики Казахстан Алихан Смаилов принял участие на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в городе Минск (Республика Беларусь), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В ходе заседания рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Так, членами Совета ЕЭК обсуждены отдельные аспекты дальнейшего совершенствования таможенного законодательства ЕАЭС, таможенно-тарифного регулирования, маркировки товаров, международного сотрудничества ЕАЭС с третьими странами.

Например, в ходе заседания Совета ЕЭК стороны обсудили проект Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации. Принятие данного Соглашения позволит продолжить работу по дальнейшему развитию сотрудничества в валютно-финансовой сфере, повышения роли национальных валют государств-членов внешнеторговых и инвестиционных операциях.

Также состоялось очередное заседание Экономического совета СНГ в узком составе, на котором участники рассмотрели вопросы подготовки проекта Соглашения о свободной торговле услугами, обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве независимых государств.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!