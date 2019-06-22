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Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована

Актриса почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы, после чего ей вызвали скорую помощь.

Фото : mirnov.ru22 июня 2019, 17:17

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве, сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина, передает РИА Новости.

- Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо, - подтвердила Шукшина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеева-Шукшина почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы, после чего ей вызвали скорую помощь, которая приняла решение о госпитализации.

Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР.

Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода.

Алибасова выписали из больницы 17 июня.


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